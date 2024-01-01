Агент Лав: «4 января Вагнер перейдет в «Атлетико Гоияниенсе», от ЦСКА предложений не было»

Агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра рассказал о будущем футболиста.

«Мы действительно достигли принципиального соглашения с «Атлетико Гоияниенсе». Официально подпишем контракт 4 января. Вагнер провел хороший сезон в серии В, был близок, чтобы добиться со «Спорт Ресифи» повышения, но не повезло. Он в отличной форме, большой профессионал, у него нет никаких жалоб на здоровье, он спокойно выдерживает нагрузки, как и 10 лет назад. От ЦСКА не было предложений», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

В 2022 году 39-летний футболист подписал контракт с клубом «Спорт Ресифи». В сезоне-2023 Лав провел за команду 60 матчей, забил 23 гола и отдал 7 результативных передач.