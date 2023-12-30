В память о Пеле в Бразилии подсветили статую Христа

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро была подсвечена в цвета сборной Бразилии по футболу в честь первой годовщины смерти Пеле.

На статую вывели проекцию игровой майки бразильской сборной с номером «10» и автографом Пеле.

Пеле скончался ровно год назад, 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Нападающий выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос», за карьеру он забил 1289 голов в 1363 матчах.

Бразилец является единственным в истории футболистом, которому удалось трижды стать чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Также Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА.