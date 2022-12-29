Эрлин Холанн почтил память трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн почтил память великого бразильского футболиста Пеле.

«Все, что сейчас делает любой футболист, Пеле сделал это первым. Покойся с миром», — написал норвежец в социальных сетях.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн» сообщается, что причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.