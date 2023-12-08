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Бразилия

Сегодня, 00:47

Фонд Пеле прокомментировал вылет «Сантоса» из высшего дивизиона Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
Болельщики «Сантоса».
Фото Reuters
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Пресс-служба благотворительного фонда имени легендарного форварда Пеле отреагировала на вылет «Сантоса» из высшего дивизиона Бразилии.

Вчера «Сантос» проиграл «Форталезе» (1:2) в заключительном 38-м туре сезона-2023. Команда завершила чемпионат на 17-й строчке в турнирной таблице.

«Король говорил: «Чем сложнее дается победа, тем больше радости от ее достижения». «Сантос» продолжит оставаться нашей беззаветной любовью и страстью. Клуб вернется еще более сильным и сплоченным, несмотря на сложности. Он преодолеет все трудности и вернется к победам. Мы всегда будем «Сантосом», — говорится в сообщении.

Пеле скончался после тяжелой и продолжительной болезни 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года.

Болельщики &laquo;Сантоса&raquo; устроили беспорядки на&nbsp;улицах. Родной клуб Пеле и Неймара впервые в истории вылетел из элиты. Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки

Пеле
Футбол
ФК Сантос
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