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Бразилия

Сегодня, 09:43

Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии

Виктория Кравченко
Фанаты «Сантоса».
Фото Reuters
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Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки на улицах после вылета команды во второй дивизион чемпионата Бразилии, информирует G1.

По данным источника, устроившие в городе Сантус беспорядки болельщики поджигали автобусы и автомобили, мусорные баки, вывески и здания.

Также сообщается, что фанаты «Сантоса» подожгли автомобиль нападающего команды Стивена Мендосы. Для усиления безопасности были вызваны вертолеты и военная полиция.

7 декабря «Сантос» дома проиграл «Форталезе» (1:2). Победный гол «Форталезе» забил на 90+6-й минуте ударом с центра поля.

После 38 туров «Сантос» занял 17-е место с 43 очками. Клуб впервые покинул высший дивизион.

В этом клубе выступал легендарный футболист Пеле, который вместе с командой дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 гг.), и американский «Нью-Йорк Космос».

ФК Сантос
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