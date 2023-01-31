Экс-зенитовец похудел за матч на 6 килограммов. Что произошло с Халком?

Во время матча 2-го тура чемпионата бразильского штата Минас-Жерайс «Томбенсе» — «Атлетику Минейру» (1:2) нападающий Халк забил победный гол на 89-й минуте, во второй раз подряд принеся своей команде три очка.

До этого он сделал дубль во встрече с «Калденсе» (2:1).

Но запомнится матч не только благодаря игре экс-зенитовца. Как сообщил «Атлетику Минейру», опубликовав в соцсетях видеосвидетельство, за 90 с лишним минут Халк настолько выложился, что похудел почти на шесть килограммов.

Перед выходом на поле он весил 97,6 килограмма, после финального свистка — 91,9.

Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»

Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»

Скриншот видео клубного ТВ «Атлетику Минейру»