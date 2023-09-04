Неймар прокомментировал возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, что думает о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

«Если Анчелотти возглавит нашу сборную, ему гарантирован теплый прием. Он невероятный тренер, который выиграл множество трофеев. Хочу научиться чему-то у него. Но все зависит от высшего руководства. Уверен, оно примет верное решение», — цитирует форварда Ge Globo.

В СМИ писали, что что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. На данный момент о тренерует «Реал».