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Бразилия

Сегодня, 08:20

Неймар прокомментировал возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии

Виктория Кравченко
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Форвард «Аль-Хиляля» Неймар рассказал, что думает о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

«Если Анчелотти возглавит нашу сборную, ему гарантирован теплый прием. Он невероятный тренер, который выиграл множество трофеев. Хочу научиться чему-то у него. Но все зависит от высшего руководства. Уверен, оно примет верное решение», — цитирует форварда Ge Globo.

В СМИ писали, что что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. На данный момент о тренерует «Реал».

Карло Анчелотти
Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
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