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Бразилия

Сегодня, 06:37

Антони исключили из сборной Бразилии из-за обвинений в домашнем насилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони был исключен из заявки сборной Бразилии на матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026 после обвинений в домашнем насилии, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

«В связи с фактами, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и касаются нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и CBF организация сообщает, что спортсмен выведен с состава сборной Бразилии», — говорится в заявлении CBF.

Вместо Антони в сборную вызван нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. Бразилия в сентябре проведет матчи против Боливии (9 сентября) и Перу (13 сентября).

4 сентября Габриэлла Каваллин, бывшая девушка Антони, заявила, что он избивал ее и угрожал убить. Также она сообщила, что 23-летний игрок неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 по май 2023 года.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 4 матча за манкунианцев, не отметившись результативными действиями.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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