Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бразилия. Новости
Новости
Статьи
Таблица
Календарь
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 03:08

Ромарио: «Сейчас бы я забил больше 2000 голов, потому что игроки очень глупые»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ромарио.
Фото AFP
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио убежден, что если бы в нынешнее время был на пике формы, то добился бы еще большего успеха.

«Я думаю, что на поле мои успехи были бы лучше, потому что сегодня футболисты очень глупые. Они слишком много бегают. В мое время футбол тоже был физическим, так было всегда, но игроки были гораздо более техничны и гораздо более умны. Я уверен, что сегодня забил бы больше 2000 голов», — цитирует Mundo Deportivo Ромарио.

На этой неделе 58-летний бразилец решил вернуться в профессиональный футбол, чтобы осуществить свою мечту — сыграть с сыном. В матче с «Петрополисом» он был на скамейке запасных команды «Америка».

Ромарио
Футбол
0
Читайте также
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
Головина признали лучшим игроком «Монако» в сезоне-2023/24
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Форварда «Реала» Эндрика унесли на носилках во время матча Кубка Либертадорес