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Бразилия

20 июня, 23:16

Суарес сообщил руководству «Гремио», что собирается завершить карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Гремио» Луис Суарес сообщил руководству клуба, что планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает Esportes GZH.

По информации источника, 36-летний уругваец задумывается об уходе из футбола из-за проблем с коленом. Игрок в ближайшее время планирует встретиться с руководством «Гремио».

Бразильский клуб хочет прописать соглашение, согласно которому «Гремио» получит компенсацию, если футболист после ухода из команды подпишет контракт с другим клубом.

Суарес выступает за «Гремио» с января. Он провел 25 матчей за клуб, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

Луис Суарес
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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