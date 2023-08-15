У Варелы сломан нос после драки с Жерсоном на тренировке «Фламенго»

Игроки «Фламенго» Гильермо Варела и Жерсон подрались на тренировке, сообщает Globo.

Во время конфликта, который произошел во вторник, 15 августа, уругваец получил тяжелые травмы. Отмечается, что у экс-защитника «Динамо» подозрение на перелом носа.

Жерсон сфолил на Вареле во время игрового эпизода, что не понравилось защитнику. На его претензии Жерсон ответил: «О чем он вообще говорит?». Это вывело из себя Варелу и уругваец начал кричать на Жерсона, который добавил: «Я не с тобой разговариваю».

После этого Варела попытался ударить одноклубника, но тот увернулся и ответил несколькими ударами. Затем игроков разняли.