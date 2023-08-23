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Бразилия

Сегодня, 12:17

UOL: «Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Фламенго» не намерен продавать нападающего команды Педро Абреу в «Зенит», сообщает UOL.

По данным источника, даже в случае официального предложения от российского клуба «Фламенго» сделает все возможное, чтобы удержать игрока. Бразильская команда считает Педро ключевым игроком и высоко ценит его как футболиста сборной.

Ранее Globo сообщало, что «Зенит» готовит предложение «Фламенго» в размере 25 миллионов евро за 26-летнего игрока. Пока официальных переговоров между клубами не было — общение идет с агентами футболиста.

Педро в сезоне-2023 сыграл 41 матч за «Фламенго», в которых забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Бактиер Зайнутдинов, Арсен Захарян и&nbsp;Витор Тормен. РПЛ, трансферы: защитник сборной Сербии перешел в «Спартак», ЦСКА подписал форварда
Источник: UOL
ФК Зенит
ФК Фламенго
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