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НХЛ

Сегодня, 01:44

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в первом матче серии плей-офф, Панарин забросил шайбу

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 4:3.

В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал Мика Зибанежад, по шайбе забросили Винсент Трочек и Артемий Панарин, который забил победный гол, вратарь Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25. У «Харрикейнз» отличились Джейкоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Счет в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 7 мая и начнется в 23:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)

Голы: Зибанежад — 2 (Рословик, Фокс), 2:46 — 1:0. Слэвин — 1 (Ахо, Гюнцель), 3:48 — 1:1. Зибанежад — 3 (бол., Крайдер, Трочек), 10:05 — 2:1. Трочек — 4 (бол., Зибанежад, Крайдер), 16:28 — 3:1. Нечас — 2 (Мартинук, Орлов), 42:48 — 3:2. Панарин — 3 (Лафренье), 48:21 — 4:2. Джарвис — 4 (Ахо, Бернс), 58:15 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Андерсен.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 23 (7+10+6) — 25 (6+6+13).

Наши: Панарин (17.04/4/-1) — Кузнецов (13.02/0/0), Орлов (18.57/1/-1), Свечников (19.37/2/+2).

5 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
3
53
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