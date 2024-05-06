Гол Ионова в концовке принес «Уралу» победу над «Балтикой»

Сегодня, 17:42
«Урал» на своем поле обыграл «Балтику» в матче 27-го тура РПЛ — 2:1.
Гости вышли вперед уже на первых секундах встречи, отличился Виталий Лисакович. «Урал» отыгрался благодаря голу Алексея Каштанова с пенальти на 19-й минуте.
Победный гол на 90+5-й минуте забил Алексей Ионов, вышедший на замену во втором тайме.
«Урал» (28 очков) поднялся на 13-е место в РПЛ. «Балтика» (26) опустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице.
В следующем туре калининградцы на своем поле примут «Динамо». Игра пройдет 11 мая. «Урал» на день позже на выезде сыграет с «Факелом».