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Сегодня, 17:42

Гол Ионова в концовке принес «Уралу» победу над «Балтикой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Урал» — «Балтика».
Фото ФК «Урал»
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«Урал» на своем поле обыграл «Балтику» в матче 27-го тура РПЛ — 2:1.

Гости вышли вперед уже на первых секундах встречи, отличился Виталий Лисакович. «Урал» отыгрался благодаря голу Алексея Каштанова с пенальти на 19-й минуте.

Победный гол на 90+5-й минуте забил Алексей Ионов, вышедший на замену во втором тайме.

«Урал» (28 очков) поднялся на 13-е место в РПЛ. «Балтика» (26) опустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре калининградцы на своем поле примут «Динамо». Игра пройдет 11 мая. «Урал» на день позже на выезде сыграет с «Факелом».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 15:45. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Балтика

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
16
32
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