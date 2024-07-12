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Бразилия

12 июля, 23:51

Выяснилось, когда «Фламенго» намерен оформить трансфер Клаудиньо

Виктория Кравченко
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Фламенго» намерен закрыть сделку по трансферу полузащитника «Зенита» Клаудиньо после матча питерцев в Суперкубке России с «Краснодаром», сообщил журналист Вене Касагранде. Встреча состоится завтра, 13 июля.

По данным источника, «Зенит» принял предложение «Фламенго». Бразильский клуб заплатит за трансфер Клаудиньо 18 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до лета 2029 года.

11 июля сообщалось, что питерский клуб близок к трансферу 27-летнего игрока. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что предложение по бразильцу есть.

В сезоне-2023/24 Клаудиньо сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 мск.

Источник: Соцсети журналиста Вене Касагранде
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Фламенго
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