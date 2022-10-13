Алексис Санчес рассказал, за счет чего «Марсель» обыграл «Спортинг»

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес прокомментировал победу над «Спортингом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я рад своему голу, но также доволен командой. Когда нужно было проявить терпение после удаления, мы стали лучше и стремились забить больше голов. Думаю, что такой менталитет должен быть у нашей команды во всех играх», — цитирует пресс-служба УЕФА Санчеса.

После четырех туров у «Марселя» и «Спортинга по 6 очков. Они занимают 2-е и 3-е места в группе соответственно.