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Лига чемпионов

Сегодня, 07:27

Алексис Санчес рассказал, за счет чего «Марсель» обыграл «Спортинг»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес прокомментировал победу над «Спортингом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я рад своему голу, но также доволен командой. Когда нужно было проявить терпение после удаления, мы стали лучше и стремились забить больше голов. Думаю, что такой менталитет должен быть у нашей команды во всех играх», — цитирует пресс-служба УЕФА Санчеса.

После четырех туров у «Марселя» и «Спортинга по 6 очков. Они занимают 2-е и 3-е места в группе соответственно.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035696--sporting-cp-vs-marseille/
Алексис Санчес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
ФК Спортинг (Лиссабон)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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