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Лига чемпионов

Сегодня, 17:57

Канчельскис: «Никто не знает, как будут играть клубы в Лиге чемпионов после ЧМ»

Канчельскис поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пока не могу назвать фаворитов. После первых игр можно что-то сказать, прогнозировать. Сезон необычный, да и чемпионат мира проходил зимой. В каком сейчас состоянии команды, никто не знает, поэтому давать прогнозы не могу. В стадии 1/8 сойдутся команды фавориты — «ПСЖ» и «Бавария». Они лидируют в своих чемпионатах. Но Лига чемпионов — другой турнир. Как будут играть команды, никто не знает. В первом же раунде плей-офф в одной паре «Реал Мадрид» и «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа этот сезон провалила. У них задача — выступить в Лиге Чемпионов. «Реал» хромает, но у него еще есть шансы побороться за титул в Ла Лиге», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля, матчами «Милан» — «Тоттенхэм» и «ПСЖ» — «Бавария».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-kanchelskis-nikto-ne-znayet-kak-budut-igrat-kluby-v-lige-chempionov-posle-chm-sezon-neobychnyy
Андрей Канчельскис
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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