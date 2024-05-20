Слишкович назначен главным тренером «Спартака». Объясняем, что случилось

Как стало известно «СЭ», 15 мая этого года Владимир Слишкович перестал быть исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». С 16-го числа он уже заявлен в РПЛ как главный тренер, а не и.о.

Скриншот с сайта РПЛ.

Красно-белые были вынуждены пойти на такой шаг из-за «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской федерации».

В них, в частности, говорится:

«Лицензиат обязан произвести замену лица, заявленного им в рамках процедуры лицензирования по критериям Р.01.-1. — Р.15., на иное лицо, имеющее необходимую квалификацию и отвечающее требованиям соответствующего критерия, в случае освобождения соответствующей должности ранее заявленным работником (сотрудником) или в случае, если ранее заявленный работник (сотрудник) перестает соответствовать требованиям соответствующего критерия. В вышеуказанных случаях лицензиат обязан обеспечить занятие соответствующей должности лицом, имеющим необходимую квалификацию и отвечающим требованиям соответствующего критерия, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня освобождения соответствующей должности / прекращения соответствия ранее заявленного работника (сотрудника) требованиям соответствующего критерия».

Новость об увольнении Гильермо Абаскаля появилась на сайте «Спартака» 14 апреля. Тогда же было объявлено, что к следующим матчам команду будет готовить Владимир Слишкович.

Но он мог быть исполняющим обязанности только 30 дней. После этого красно-белым следовало назначить его главным либо найти другого специалиста, отвечающего всем необходимым критериям.

Назначили Слишковича. Матч с «Рубином» (3:1) он уже провел как главный тренер.