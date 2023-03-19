Бузникин считает, что «Бенфика» легко пройдет «Интер» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин высказался о парах 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал» в последнее время нащупал свою игру и должен проходить «Челси». «Манчестер Сити» — «Бавария» — это финал! Но предпочтение отдам мюнхенцам. В паре «Интера» и «Бенфики» фаворитом считаю португальский клуб. Они еще осенью показывали великолепный футбол, и сейчас продолжают улучшать свою игру. «Интер» в матче с «Порту» смотрелся беспомощным, повезло, что прошли в 1/4. Такой «Интер» «Бенфика» легко пройдет. «Милан» тоже пока не может найти свою игру, и здесь «Наполи» выглядит предпочтительнее», — цитирует Бузникина Legalbet.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные игры пройдут 18 и 19 апреля.