Бывший футболист «Барселоны» Глеб назвал провалом вылет команды из Лиги чемпионов

Сегодня, 10:45
Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов.
«Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет еще унизительнее. «Барселона» — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им. Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственности», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.
«Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф ЛЧ и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.
В прошлом сезоне каталонский клуб также вылетел в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В турнире сезона-2021/22 сине-гранатовые дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — «Айнтрахту».