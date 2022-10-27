Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:45

Бывший футболист «Барселоны» Глеб назвал провалом вылет команды из Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов.

«Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет еще унизительнее. «Барселона» — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им. Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственности», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

«Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф ЛЧ и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

В прошлом сезоне каталонский клуб также вылетел в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В турнире сезона-2021/22 сине-гранатовые дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — «Айнтрахту».

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-nazval-provalom-vylet-barselony-iz-ligi-chempionov-1396296/
Александр Глеб
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Кабмин ФРГ заявил о невозможности эксплуатации «Северного потока – 2»
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции
МИД России заявил, что используемые на Украине спутники США могут стать целью для удара
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Спаллетти о матче против «Ливерпуля»: «Зрелище гарантировано!»
Робертсон: «Здорово, что «Ливерпулю» удалось выйти в плей-офф ЛЧ, имея игру в запасе»
Клопп: «Ливерпуль» вышел в плей-офф ЛЧ, и я не могу это принимать, как должное. Это серьезная вещь»
Рианчо считает, что в плей-офф Лиги чемпионов будет не хватать «Барселоны»
«Ливерпуль» под руководством Клоппа в шестой раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ, установив рекорд клуба
Де Лигт признался, что матч против «Барселоны» был очень трудным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Спаллетти о матче против «Ливерпуля»: «Зрелище гарантировано!»