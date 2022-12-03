Почеттино: «ПСЖ создан, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов»

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил, почему его уволили из французского клуба.

«ПСЖ создан, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Если эта цель не достигнута, первым ответственность понесу я. Никто это не скрывает», — сказал тренер AS.

На данный момент 50-летний аргентинец находится без команды. Летом он покинул пост главного тренера «ПСЖ».

Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов является попадание в финал в 2020 году. Тогда парижане минимально проиграли «Баварии» (0:1) при Томасе Тухеле на тренерском мостике.