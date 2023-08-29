«Галатасарай» обыграл «Мольде» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Галатасарай» обыграл «Мольде» втором матче плей-офф Лиги чемпионов, и вышел в групповой этап турнира (2:1; 5:3 по сумме матчей).

В составе турецкого клуба отличился Мауро Икарди (7-я минута), Анджелино (93-я минута). За норвежскую команду забил Эйрик Хестад (66-я минута), на 82-й минуте забил Ветон Бериша, однако забитый мяч был отменен.

В паралельном матче «Янг Бойз» обыграл «Маккаби Хайфа» (3:0; 3:0 по сумме матчей) и также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

За шведский клуб забили Седрик Иттен (23-я минута), Филип Угринич (46-я минута). На 28-й минуте Абдулай Сек забил автогол.

«Панатинаикос» на домашнем поле не смог обыграть «Брагу» (0:1).

Единственный матч за португальскую команду забил Брума (83-я минута).

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 31 августа в 19:00 по мск