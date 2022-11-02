Алонсо — о матче с «Брюгге»: «Для нас ничьей было достаточно»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:0).

«Перед игрой у нас была единственная цель — остаться в еврокубках. Другая наша цель — выиграть матч. Однако мы знали счет в матче «Порту» — «Атлетико», и для нас ничьей было достаточно», — приводит слова Алонсо пресс-служба УЕФА.

По итогам группового турнира «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.