Горецка: «Сити» — самый тяжелый соперник, который мог достаться «Баварии» в ЛЧ

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Сити» — самый тяжелый соперник, которого мы могли получить при жеребьевке. Полагаю, они думают о нас так же. Это был бы красивый финал. Но мы играем в четвертьфинале, и «Бавария» будет готова. Холанн? Я думал, что, возможно, смогу научиться у него, где находиться во время стандартов, чтобы забивать больше мячей. Не знаю, есть ли у него магниты в бутсах. Его голевое чутье невероятно. Но мы играем не против Холанна, а против «Манчестер Сити». Мы все любим плей-офф Лиги чемпионов и с нетерпением ждем этого особенного дня», — приводит слова Горецки Bild.

Первый матч между командами в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Манчестере 11 апреля, начало — 22.00 мск.