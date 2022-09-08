Гризманн признался, что «Атлетико» было трудно войти в игру с «Порту»

Полузащитник «Атлетико» Антуанн Гризманн оценил игру своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

«Нам было трудно войти в игру, создавать моменты. Темп игры был медленным, необходимо было придать ей дополнительную интенсивность. Мы сделали это на последних минутах. Концовка матча была немного сумасшедшая, но самое главное, что мы набрали три очка», — цитирует Гризманна сайт УЕФА.

Гол Гризманна на 90+11-й минуте принес «Атлетико» победу.

13 сентября «Порту» сыграет с «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.