Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

8 сентября, 06:35

Гризманн признался, что «Атлетико» было трудно войти в игру с «Порту»

Виктория Кравченко

Полузащитник «Атлетико» Антуанн Гризманн оценил игру своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

«Нам было трудно войти в игру, создавать моменты. Темп игры был медленным, необходимо было придать ей дополнительную интенсивность. Мы сделали это на последних минутах. Концовка матча была немного сумасшедшая, но самое главное, что мы набрали три очка», — цитирует Гризманна сайт УЕФА.

Гол Гризманна на 90+11-й минуте принес «Атлетико» победу.

13 сентября «Порту» сыграет с «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Брюгге» набрал 3 очка и лидирует в группе B вместе с «Атлетико», у которого тоже 3 очка. У «Байера» и «Порту» — 0.

Антуан Гризманн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Порту
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Капелло объяснил, почему «Интер» проиграл «Баварии»

Нагельсманн рассказал, за счет чего «Бавария» обыграла «Интер»