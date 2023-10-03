Кварацхелия: «Я вырос, наблюдая игру «Реала» по телевизору, но теперь хочу обыграть их»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением насчет предстоящего матча Лиги чемпионов, в котором неаполитанский клуб сыграет с мадридским «Реалом».

«Я вырос, наблюдая игру «Реала» по телевизору, и теперь эта команда — мой соперник на поле, к тому же на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер, как этот. «Наполи» — это команда, которая уважает всех, но никого не боится. Мы чемпионы Италии и сделаем все возможное для того, чтобы выиграть этот матч», — приводит слова Кварацхелии AS.

Матч «Реал» — «Наполи» пройдет 3 октября. Начало — в 22:00 по мск.

«Наполи» и «Реал» лидируют в группе C, набрав три очка.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно с помощью матч-центра «СЭ».