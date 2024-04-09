ИИ спрогнозировал победу «Зенита» в Лиге чемпионов в 2089 году

Нейросеть определила будущих обладателей Лиги чемпионов в период с 2024 по 2103 год.

По версии искусственного интеллекта (ИИ), в этом сезоне победителем станет «Барселона». В четвертьфинале команда сыграет с «ПСЖ». Матчи пройдут 10 и 16 апреля.

По данным Opta, шансы каталонцев на победу в финале оценены в 9 процентов.

По версии искусственного интеллекта (ИИ), в 2089 году победителем Лиги чемпионов станет «Зенит». В РПЛ команда на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка после 22 туров.

«Реал» будет выигрывать турнир с 2094-го по 2098 год.