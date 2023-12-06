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Лига чемпионов

Сегодня, 15:05

Источник: Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
Лига чемпионов.
Фото Global Look Press
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Стало известно условие, при котором Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов.

Как сообщает Saxo Bank, если цена на нефть достигнет 150 долларов (139 евро) за баррель в середине 2024 года, то саудовцы купят Лигу чемпионов УЕФА, а затем создадут Лигу чемпионов мира.

«На фоне роста доходов от нефти наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман при поддержке ФИФА предпринимает успешную попытку купить Лигу чемпионов УЕФА, один из самых престижных футбольных турниров в мире», — пишут аналитики Saxo Bank.

Ранее стало известно, что Федерация футбола Саудовской Аравии примет финальные стадии (?, ? и финал) Лиги чемпионов АФК в сезонах-2024/25 и 2025/26.

Лига чемпионов УЕФА — это ежегодный международный турнир по футболу. Впервые соревнование прошло в сезоне-1955/56 и до сезона-1991/92 называлось Кубком европейских чемпионов.

Действующим победителем ЛЧ является «Манчестер Сити», завоевавший трофей в сезоне-2022/2023.

Лига чемпионов УЕФА
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