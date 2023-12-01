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Лига чемпионов

Сегодня, 18:55

Иммобиле стал игроком недели в Лиге чемпионов

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает сайт турнира.

28 ноября 33-летний Иммобиле оформил дубль в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (2:0).

Среди претендентов были Фил Фоден из «Манчестер Сити», полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу и марокканец Хаким Зиеш из «Галатасарая».

В Лиге Европы игроком недели стал форвард «Фрайбурга» Михаэль Грегорич, оформивший хет-трик в матче 5-го тура группового этапа с «Олимпиакосом» (5:0).

Михаэль Грегорич
Чиро Иммобиле
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
Хаким Зиеш
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