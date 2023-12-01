Иммобиле стал игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает сайт турнира.

28 ноября 33-летний Иммобиле оформил дубль в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (2:0).

Среди претендентов были Фил Фоден из «Манчестер Сити», полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу и марокканец Хаким Зиеш из «Галатасарая».

В Лиге Европы игроком недели стал форвард «Фрайбурга» Михаэль Грегорич, оформивший хет-трик в матче 5-го тура группового этапа с «Олимпиакосом» (5:0).