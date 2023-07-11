«Ференцварош» сыграл вничью с «Клаксвиком» в квалификации ЛЧ

11 июля, 23:38
«Ференцварош» на выезде сыграл вничью с «Клаксвиком» в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов — 0:0. Матч проходил в одноименном городе на Фарерских островах.
Ответную игру команда Станислава Черчесова проведет дома 19 июля (начало — в 19.00 мск).
Победитель сыграет с лучшей командой из пары «Хеккен» (Швеция) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс).
В другом матче «Маккаби» из Хайфы на выезде разгромил «Хамрун» (Мальта) — 4:0.
Ответная игра пройдет в Израиле 18 июля. Победитель сыграет с лучшей командой из пары «Фарул» (Румыния) — «Шериф» (Молдавия).