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ИИХФ требует у России миллион франков из-за Федотова. Запредельная наглость!

ИИХФ оштрафовала ФХР на 1 миллион франков за игру вратаря Федотова в ЦСКА
Михаил Зислис
Обозреватель
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В международной федерации после восьми месяцев обсуждений решили стрясти с ФХР большую сумму.

Вечер среды принес новость, которую можно охарактеризовать как забавную и циничную одновременно. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея 6 мая 2024 года вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России штрафа в размере одного миллиона швейцарских франков за выступление вратаря Ивана Федотова в сезоне-2023/24 годов за ЦСКА. Это чуть больше миллиона долларов или 100 миллионов рублей.

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Прошло целых восемь месяцев, прежде чем такая якобы солидная организация определилась со степенью наказания. Наверное, европейским бюрократам надо столько времени, чтобы создать видимость работы. В простейшей ситуации разобраться мог даже школьник. В памяти почему-то сразу всплыла сценка из «Золотого теленка», в которой нищий нагло пристает Корейко с требованием «Дай миллион, дай миллион, дай миллион!».

Можно допустить, что на протяжении определенного периода между ИИХФ и ФХР шли какие-то консультации, чтобы максимально безболезненно разрулить конфликт. Однако это предположение напрочь разбивает свежее заявление.

Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще в сентябре было очевидно, что Федотов выступал за ЦСКА с нарушением правил международных переходов. ИИХФ вышла из спячки и включила режим строгого судьи уже после того, как стало известно будущее скандального вратаря. Ближайшие два года как минимум он проведет в системе «Филадельфии». Поэтому сложно воспринимать позицию международной федерации в отрыве от политических процессов.

Теперь ФХР, что логично, оспорит вынесенное решение в установленном порядке. Платить такую сумму в нынешней ситуации, когда без стыда и совести дискриминируют российские сборные на всех турнирах — садомазохизм в запредельной степени. Запредельная наглость ИИХФ!

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Никаких плюсов от контактов со стороной, которая тебе только вредит, быть не может. Давать советы ФХР в данной ситуации тяжело без учета юридических нюансов. Но сейчас не остается других вариантов как максимально затягивать и саботировать решение ИИХФ.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
ФХР
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