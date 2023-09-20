Консейсау: «Порту» предстоит долгий путь к достижению своей цели выхода в 1/8 финала»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Ощущения от победы хороши. Мы в процессе развития команды, усиливая ее качества. Довольны тремя набранными очками, но надеюсь, что теперь сумеем продолжить побеждать, чтобы выйти в следующий этап, к чему мы и стремимся. Нам предстоит долгий путь к достижению своей цели выхода в 1/8 финала», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау

Во втором туре «Порту» сыграет дома против «Барселоны», а «Шахтер» сыграет с «Антверпеном». Оба матча пройдут 4 октября.