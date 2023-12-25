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Сегодня, 14:55

«Манчестер Сити» возглавил обновленный рейтинг УЕФА, «Зенит» — на 78-м месте

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в топ-100 обновленного клубного рейтинга УЕФА.

Команда из Санкт-Петербурга заняла 78-е место. На 104-й строчке рейтинга оказался «Локомотив». 107-я позиция — у «Спартака», 109-я — у «Краснодара», ЦСКА не вошел в топ-200 — 206-е место.

Лидирует «Манчестер Сити».

Топ-10 рейтинга УЕФА выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (Англия)

2. «Бавария» (Германия)

3. «Реал» (Испания)

4. «ПСЖ» (Франция)

5. «Ливерпуль» (Англия)

6. «Интер» (Италия)

7. «РБ Лейпциг» (Германия)

8. «Челси» (Англия)

9. «Манчестер Юнайтед» (Англия)

10. «Рома» (Италия).

Позиции в рейтинге основаны на результатах клубов в пяти предыдущих сезонах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Рейтинг определяет посев каждого клуба в соответствующем еврокубковом турнире.

После 18 туров в РПЛ-2023/24 «Зенит» занимает 2-е место с 36 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 2 балла.

Футбол
Лига Европы УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
ФК Манчестер Сити
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