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Лига чемпионов

Сегодня, 11:04

Мудрик о матче «Шахтера» с «Реалом»: «Знаем сильные и слабые стороны соперника»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Мы смотрели матчи «Реала» с «Осасуной» и «Атлетико», а также разные фрагменты игр. Знаем сильные и слабые стороны этой команды. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется показать лучший футбол и достичь результата», — приводит слова Мудрика пресс-служба УЕФА.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице группы F с шестью очками, «Шахтер» находится на второй строчке, с четырьмя очками.

Матч «Реал» — «Шахтер» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22:00 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
2
0
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