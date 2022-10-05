Мудрик о матче «Шахтера» с «Реалом»: «Знаем сильные и слабые стороны соперника»

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Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
«Мы смотрели матчи «Реала» с «Осасуной» и «Атлетико», а также разные фрагменты игр. Знаем сильные и слабые стороны этой команды. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется показать лучший футбол и достичь результата», — приводит слова Мудрика пресс-служба УЕФА.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице группы F с шестью очками, «Шахтер» находится на второй строчке, с четырьмя очками.
Матч «Реал» — «Шахтер» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22:00 (мск).
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