Мудрик о матче «Шахтера» с «Реалом»: «Знаем сильные и слабые стороны соперника»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Мы смотрели матчи «Реала» с «Осасуной» и «Атлетико», а также разные фрагменты игр. Знаем сильные и слабые стороны этой команды. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется показать лучший футбол и достичь результата», — приводит слова Мудрика пресс-служба УЕФА.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице группы F с шестью очками, «Шахтер» находится на второй строчке, с четырьмя очками.

Матч «Реал» — «Шахтер» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22:00 (мск).