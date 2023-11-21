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Лига чемпионов

Сегодня, 12:15

Пике: «Последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов запомнят не из-за игры, а из-за эпичности»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике объяснил свои слова о том, что последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов не запомнят.

«Это типичный пример фразы, вырванной из контекста. Я могу объяснить это 20 тысяч раз. Победа в Лиге чемпионов имеет большое значение. Я не хочу принижать заслуги «Мадрида», но то, как вы выиграете, имеет значение. 5 Лиг чемпионов, которые выиграла «Барса», — это пять сезонов, в которых она выигрывала ла лигу и превосходила всех. Последняя победа «Мадрида» в Лиге чемпионов показала, что ни в одном из двухматчевых противостояний, а также в финале они не были лучше, чем их соперники. Здесь нужно уточнить. Их победу запомнят не из-за игры, ее будут помнить за другие вещи, за эпичность», — цитирует Пике Marca.

Ранее, сравнивая «Барселону» с «Реалом», Пике заявил: «Когда мы побеждаем, нас запоминают навсегда, а их последнюю ЛЧ никто не вспомнит». В сезоне-2021/22 «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче «Ливерпуль» (1:0).

Пике выступал за «Барселону» с 2008 по 2022 год. Он является девятикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2023/11/21/655bf5d746163f25758b459e.html
Жерар Пике
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