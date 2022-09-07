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Лига чемпионов

7 сентября, 05:03

Пиоли объяснил, чего не хватило «Милану» в матче с «Зальцбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (1:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы могли бы сыграть лучше. Это хороший результат, хорошее выступление, но не лучший наш уровень. Игроки недовольны игрой. Нам не хватило скорости в построении, они хорошо начали, мы отбивались до конца, но нам чего-то не хватило для победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

В следующем туре Лиги чемпионов «Милан» 14 сентября сыграет с загребским «Динамо», а «Зальцбург» в этот же день с «Челси».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035650--salzburg-vs-milan/
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