Пиоли объяснил, чего не хватило «Милану» в матче с «Зальцбургом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (1:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы могли бы сыграть лучше. Это хороший результат, хорошее выступление, но не лучший наш уровень. Игроки недовольны игрой. Нам не хватило скорости в построении, они хорошо начали, мы отбивались до конца, но нам чего-то не хватило для победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

В следующем туре Лиги чемпионов «Милан» 14 сентября сыграет с загребским «Динамо», а «Зальцбург» в этот же день с «Челси».