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Лига чемпионов

Сегодня, 20:34

Поттер: «Мы должны быть конкурентоспособны, поскольку команды все еще ищут очки для собственной квалификации»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, какой состав будет выставлять на матч группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«Не думаю, что сейчас подходящее время использовать молодых игроков. Мы должны быть конкурентоспособны, поскольку команды все еще ищут очки для собственной квалификации. Нам нужно попытаться придумать команду, которая, по нашему мнению, выиграет матч», — приводит Independent слова Поттера.

«Челси» обеспечил себе место в плей-офф турнира, одержав 25 октября победу над «Зальцбургом» (2:1).

2 ноября команда Поттера сыграет с загребским «Динамо». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/the-blues-champions-league-dinamo-zagreb-graham-potter-europa-league-b2215373.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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