Поттер: «Мы должны быть конкурентоспособны, поскольку команды все еще ищут очки для собственной квалификации»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, какой состав будет выставлять на матч группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».
«Не думаю, что сейчас подходящее время использовать молодых игроков. Мы должны быть конкурентоспособны, поскольку команды все еще ищут очки для собственной квалификации. Нам нужно попытаться придумать команду, которая, по нашему мнению, выиграет матч», — приводит Independent слова Поттера.
«Челси» обеспечил себе место в плей-офф турнира, одержав 25 октября победу над «Зальцбургом» (2:1).
2 ноября команда Поттера сыграет с загребским «Динамо». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
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