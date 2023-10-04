Райс: «Арсенал» сделал достаточно, чтобы выиграть у «Ланса»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение от «Ланса» (1:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мне кажется, мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч. Мы упустили несколько важных моментов, особенно после того, как повели в счете. По правде говоря, первый гол «Ланса» получился просто шикарным, а втором мы во многом виноваты сами», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«Ланс» с 4 очками после двух туров лидирует в группе B, а «Арсенал» занимает вторую строчку (3 очка).