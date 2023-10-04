«Манчестер Сити» на последних минутах вырвал победу у «РБ Лейпциг»

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «РБ Лейпциг» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

За английский клуб забитыми мячами отметились Фил Фоден (25-я минута), Джулиан Альварес (84-я минута) и Жереми Доку (90+2-я минута). Единственный мяч «РБ Лейпциг» забил Лоис Опенда на 48-й минуте.

В параллельном матче «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Янг Бойз» — 2:2.

В составе «Црвены Звезды» отметились Шериф Ндиай (35-я минута) и Осман Букари (88-я минута). За «Янг Бойз» отметились Филип Угринич (48-я минута) и Седрик Иттен (61-я минута).

«Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав 6 очков. «РБ Лейпциг» — второй (3 очка). «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» на 3-й и 4-й строчке соответственно (1 очко).