Родри рассказал об ожиданиях от матча «Манчестер Сити» с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, чего ждет от предстоящей встречи против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«С нетерпением ждем этого матча. Нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником. Если хотим надеяться на шанс, нам нужно показать свой лучший футбол. Нужно поработать над некоторыми вещами», — цитирует Родри официальный сайт «Манчестер Сити».

11 апреля «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с «Баварией». Игра состоится на «Этихад Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.