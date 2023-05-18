Экс-игрок «Краснодара» Шипицин считает, что «Ман Сити» разобрал «Реал» на части

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин оценил крупную победу «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 4:0.

«Игра «Манчестер Сити» очень понравилась. Конечно, следовало ожидать, что «Реал» будет действовать больше от обороны, но «Манчестер Сити» вообще полностью их задавил. Если вспомнить первый тайм, то, мне кажется, «Реал» вообще не знал, как ему перейти через центр поля. Абсолютно заслуженная победа «Манчестер Сити» с показанной классной игрой. Просто разобрали «Реал» на части. Хотя практически до последнего думалось, что вот сейчас «Реал» переломит ход игры, как он это умеет делать. Но Гвардиола выпустил свежих ребят, они еще добавили, и дальше все уже», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

10 июня «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в рамках финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск.