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Лига чемпионов

Сегодня, 16:53

Тен Хаг — после ничьей с «Галатасараем»: «Онана в порядке, речь идет не об отдельных игроках»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру вратаря Андре Онаны после матча группового турнира Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

«Онана в порядке. Как я уже сказал, речь идет не об отдельных игроках. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут иметь значение, и ты берешь за это ответственность, но дело всегда в команде», — приводит слова тен Хага TNT.

Андре Онана. Из-за ошибок Онана у «МЮ» почти не осталось шансов на плей-офф. Но в АПЛ он — один из лучших

«Манчестер Юнайтед» с 4 очками занимает последнее место в группе A за тур до конца группового турнира Лиги чемпионов. В решающем матче «красные дьяволы» на своем поле примут «Баварию». Игра состоится 12 декабря.

Андре Онана
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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