Тюрам: «Если бы я не забил, это мог сделать кто-то другой, но это был мой вечер»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Рады, что набрали три очка. Победа во втором матче была очень важна. Еще приятнее, что мы победили у себя, перед своими болельщиками. Я рад за команду. Если бы я не забил, это мог сделать кто-то другой, но это был мой вечер, и я очень этому рад. Мы с Лаутаро хорошо понимаем друг друга, он один из лучших нападающих в мире, и с таким классным нападающим легко играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Тюрама.

После двух туров «Интер» идет на 2-м месте в группе D, набрав 4 очка, «Бенфика» — последняя (0 очков).