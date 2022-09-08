УЕФА назвал полузащитника «Наполи» Кварацхелию особенным

Пресс-служба УЕФА опубликовала в Twitter пост, посвященный полузащитнику «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Неаполитанцы в среду переиграли «Ливерпуль» (4:1) в 1-м- туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Кварацхелия — особенный», — говорится в сообщении аккаунта главного еврокубка.

21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» этим летом. С 2019 по 2022 году он играл в России: сначала за «Локомотив», а затем за «Рубин».