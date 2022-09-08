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Лига чемпионов

8 сентября, 05:54

УЕФА назвал полузащитника «Наполи» Кварацхелию особенным

Евгений Козинов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Пресс-служба УЕФА опубликовала в Twitter пост, посвященный полузащитнику «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Неаполитанцы в среду переиграли «Ливерпуль» (4:1) в 1-м- туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Кварацхелия — особенный», — говорится в сообщении аккаунта главного еврокубка.

21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» этим летом. С 2019 по 2022 году он играл в России: сначала за «Локомотив», а затем за «Рубин».

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