Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

8 сентября, 05:41

Тудор рассказал, какие эмоции испытывает после поражения от «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У меня смесь эмоций. В первом тайме мы доминировали, но тут не так-то просто реализовать это. Красная карточка изменила ситуацию, и стало сложнее. Ни одна из сторон не смогла создать много моментов, и исход игры решили два навеса», — цитирует пресс-служба УЕФА Тудор.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Марсель» сыграет с «Айнтрахтом», а «Тоттенхэм» встретится со «Спортингом». Матчи пройдут 13 сентября.
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035648--tottenham-vs-marseille/
Игор Тудор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Конте остался доволен победой «Тоттенхэма» над «Марселем»

УЕФА назвал полузащитника «Наполи» Кварацхелию особенным