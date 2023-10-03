«Брага» в меньшинстве обыграла берлинский «Унион», уступая 0:2 по ходу встречи

«Унион» Берлин на своем поле проиграл «Браге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 2:3.

Дублем за немецкий клуб отметился Шеральдо Беккер. Форвард забил на 30-й и 37-й минутах. В первом случае голевую передачу ему отдал экс-хавбек «Спартака» Алекс Крал.

«Брага» сумела отыграться благодаря голам Сику Ниакате (41-я минута) и Брумы (51-я).

На 79-й минуте португальский клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил Артур Хорхе. Несмотря на это, «Брага» смогла вырвать победу. На 90+4-й минуте решающий гол забил Андре Каштру.

«Брага» с 3 очками поднялась на третье место в группе C. «Унион» после двух поражений замыкает квартет.

В следующем матче этой группы «Наполи» на своем поле примет «Реал». Начало — в 22.00 по московскому времени.