Кимпембе пропустит матч против «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Вице-капитан «ПСЖ» Преснель Кимпебме из-за повреждения пропустит матч группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса», сообщает пресс-служба парижан.

Защитник почувствовал дискомфорт в правом ахилловом сухожилии.

В нынешнем розыгрыше французского чемпионата Кимпембе провел семь матчей, в которых получил три желтые карточки.