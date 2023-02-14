Возвращение Лиги чемпионов. Live с Владимиром Быстровым и Дмитрием Егоровым в 19:00

Уже сегодня, 14 февраля, состоятся первые матчи 1/8 Лиги чемпионов. «ПСЖ» на своем поле примет «Баварию», а «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Миланом».

Остальные пары 1/8 финала:

«Брюгге» — «Бенфика»

«Боруссия» Дортмунд — «Челси»

«Айнтрахт» — «Наполи»

«Ливерпуль» — «Реал»

«Интер» — «Порту»

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Сможет ли «ПСЖ» пройти «Баварию»? Кто станет лучшим бомбардиром турнира? Какая команда является основным фаворитом? Обсуждаем предстоящие матчи в сообществе «СЭ» ВКонтакте.

В эфире Олег Кошелев, Максим Алланазаров и Марк Бессонов, а также Дмитрий Егоров и Владимир Быстров. Начало — в 19.00 (мск).