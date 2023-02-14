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Лига чемпионов

Сегодня, 16:30

Возвращение Лиги чемпионов. Live с Владимиром Быстровым и Дмитрием Егоровым в 19:00

Live с Владимиром Быстровым и Дмитрием Егоровым.
Фото «СЭ»
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Уже сегодня, 14 февраля, состоятся первые матчи 1/8 Лиги чемпионов. «ПСЖ» на своем поле примет «Баварию», а «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Миланом».

Остальные пары 1/8 финала:

«Брюгге» — «Бенфика»

«Боруссия» Дортмунд — «Челси»

«Айнтрахт» — «Наполи»

«Ливерпуль» — «Реал»

«Интер» — «Порту»

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Сможет ли «ПСЖ» пройти «Баварию»? Кто станет лучшим бомбардиром турнира? Какая команда является основным фаворитом? Обсуждаем предстоящие матчи в сообществе «СЭ» ВКонтакте.

В эфире Олег Кошелев, Максим Алланазаров и Марк Бессонов, а также Дмитрий Егоров и Владимир Быстров. Начало — в 19.00 (мск).

Источник: Сообщество «СЭ» ВКонтакте
Владимир Быстров
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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