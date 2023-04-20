Жоау Мариу — о вылете из Лиги чемпионов: «Это горькая пилюля»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал ничью с «Интером» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это горькая пилюля. Мы вынуждены проглотить ее из-за поражения в домашнем матче. Мы могли и должны были сыграть лучше. Второй сезон подряд забиваем три гола в четвертьфианльном противостоянии на выезде и все равно вылетаем. Кажется, что на этом уровне нашим соперникам достаточно и полумомента, чтобы забить нам. Мы должны лучше играть на своем поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Мариу.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».