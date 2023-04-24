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Германия

Сегодня, 10:30

В «Баварии» бардак — при Тухеле результаты стали катастрофическими. После вылета из ЛЧ упускают чемпионство в Германии

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты «Баварии» после проигранного матча.
Футболисты «Баварии» после проигранного матча.
Фото Reuters
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
Томас Тухель.
Фото Reuters
Футболист «Баварии» Йосип Станишич.
Йосип Станишич.
Фото Reuters
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Почему уволили Нагельсманна — так никто и не понял.

«Бавария» неожиданно проваливает сезон. Из Лиги чемпионов команда вылетела уже на стадии четвертьфинала, а недавно еще и упустила первую строчку в турнирной таблице бундеслиги, дав обогнать себя дортмундской «Боруссии».

До сих пор до конца непонятно, чем было мотивировано решение руководства за одни сутки разменять на тренерском мостике Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля. Рокировка прямым образом повлияла на результаты команды, однако не так, как ожидали в Мюнхене. При новом главном тренере «Бавария» за семь матчей вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов, а также упустила лидерство в национальном чемпионате за шесть туров до конца. Попробуем разобраться, что вообще творится в немецком гранде.

Скандал из-за увольнения Нагельсманна

Новость об увольнении Нагельсманна стала неожиданной для всех. 23 марта немецкий Bild сообщал, что главному тренеру отставка не грозит, но уже на следующий день Фабрицио Рамоно сообщил о скором назначении в «Баварию"Томаса Тухеля. Вскоре так оно и произошло.

Тренерская рокировка стала шоком для многих футболистов. «Могу только сказать, что Юлиан — выдающийся тренер. Я работал под руководством многих специалистов, и он точно входит в тройку лучших», — говорил Йозуа Киммих.

«Без сомнения, нас удивила новость [об увольнении Нагельсманна]. Юлиан — отличный тренер и прекрасный человек», — вторил ему Леон Горецка.

«Мы были очень удивлены увольнением Нагельсманна и двух его помощников. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу им», — слова Бенжамена Павара после победы над «Боруссией» Д.

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История с увольнением и правда получилась максимально мутной. Не так давно боссы «Баварии» отказались давать более широкие полномочия и солидные средства на трансферы Ханси Флику, при котором «Бавария» брала Лиги чемпионов и была настоящей доминирующей машиной. Флик ушел в сборную Германии, а в Мюнхене объявили о подписании контракта с Нагельсманном — молодым тренером, который должен был выстроить долгосрочный проект. Однако Юлиану не дали доработать даже второй сезон, несмотря на то, что за 37 матчей при нем команда потерпела всего три поражения. Это было очень не похоже на «Баварию», в которой холодный расчет всегда правил над эмоциями.

«Когда мы подписывали контракт с Юлианом, то были уверены, что будем работать на долгосрочной перспективе, — объяснял отставку тренера генеральный директор «Баварии» Оливер Кан. — Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к выводу, что качество игры в команде, несмотря на чемпионство в бундеслиге, все реже и реже выходит на первый план. После ЧМ-2022 мы играем менее успешно и менее привлекательно. Вот почему мы решили действовать сейчас».

Футболист «Баварии» Йосип Станишич.
Йосип Станишич.
Фото Reuters

Есть и конспирологическая версия — мол, боссы «Баварии» давно проработали вариант с Тухелем и просто ожидали подходящего момента. Особенно ходовой она стала после новости Bild, в которой сообщалось, что тренер узнал об отставке от представителей прессы. Боссы «Баварии» пытались связаться с Нагельсманном, но тот находился на горнолыжном курорте в Австрии, и это стало «последней каплей» — на следующий день Юлиана уволили.

«Никаких контактов и попыток связаться с нами со стороны «Баварии» не было. После всех слухов в СМИ представители Юлиана Нагельсманна сами связались с Салихамиджичем», — заявил представитель компании Sport 360, представляющей интересы тренера.

Остроты истории добавила пикировка между Каном и Лотаром Маттеусом, работающим экспертом на ТВ. Последний обвинил Оливера во лжи, заявив, что в Мюнхене давно договорились с Тухелем: «Я знаю, что Кан лжет . Его слова не стыкуются с фактами. У «Баварии» была договоренность с Тухелем, вот почему информация о смене тренера просочилась из Италии. Если б я не мог дозвониться до Нагельсманна по телефону во время его отпуска, то сам бы поехал к нему в Южный Тироль. Я знаю многих людей в «Баварии», которых Оливер, возможно, не знает. И я знаю, как все было».

Короче говоря, история получилась очень неоднозначной и запутанной. Главное — боссы «Баварии» решились на смелый шаг, поменяв тренера по ходу сезона. Но стоило ли?

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
Томас Тухель.
Фото Reuters

У Тухеля 3 поражения в первых 7 матчах — столько же, сколько у Нагельсманна за 37

У Тухеля за семь матчей у руля «Баварии» всего две победы. Мюнхенцы не побеждают в четырех играх подряд и очень мало забивают — всего пять голов в шести встречах. Только в первом матче при новом тренере команде удалось отправить в сетку чужих ворот больше одного мяча (4:2 с «Боруссией» Д). Ну и главные цифры: у Тухеля три поражения в семи матчах — столько же, сколько было при Нагельсманне за 37 игр этого сезона.

Очевидно, «Баварию» накрыл серьезный кризис — причем проблемы теперь очевидны не только на футбольном поле (мюнхенцы создают недостаточно моментов у чужих ворот и стали слишком много привозить при игре в обороне), но и за его пределами. Чего стоит одна история с ударившим Сане после игры с «ПСЖ» Мане.

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«Кан и Салихамиджич должны задать себе вопросы — что пошло не так, своевременно ли произошла тренерская перестановка? Смена тренера ведь вообще никак не помогла. Тухель не дал команде ничего нового, клуб вылетел из еврокубков. Руководство не отвечает на вопросы прямо, но сейчас оно обязано все объяснить и критически оценить себя. У «Баварии» все плохо и с защитой, и атакой. Я не увидел бойцовского характера. Это не команда», — продолжает наседать Маттеус после поражения «Баварии» от «Майнца» (1:3).

Ну а экс-футболист мюнхенцев и сборной Германии Дитмар Хаманн охарактеризовал игру бывшего клуба словами «безумие, беспомощность и неуверенность». Весьма точный диагноз.

После провального матча с «Майнцем» Кана спросили, не собирается ли он сам подать в отставку. Вместо этого Оливер раскритиковал футболистов: «Катастрофический второй тайм! Какая команда хотела вновь стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень трудно стать чемпионами. Игроки должны работать на износ ради целей клуба. Того, что команда показывает на поле, недостаточно для чемпионства».

Немецкие источники сообщают, что Тухель вне зависимости от результатов в бундеслиге останется в клубе на следующий сезон. Под него клуб уже готовит программу летних закупок. Но, как мы увидели на примере Нагельсманна, показное доверие сегодняшних баварских боссов со временем легко может обратиться в пыль.

Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн
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